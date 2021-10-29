"Я на эмоциях!": Дмитрий Тарасов снова стал отцом

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта футболист сообщил, что сына назвали Алексеем. Мальчик появился на свет весом 3,2 килограмма и ростом 52 сантиметра.
Спортсмен признался, что его переполняют эмоции и пообещал позже сделать подробный пост. Напомним, ранее Дмитрий Тарасов отправил свою супругу Анастасию Костенко в роддом, чтобы подготовиться к знаменательному событию, а сам остался дома с дочками.
Напомним, футболист впервые стал отцом, когда состоял в отношениях с Оксаной Пономаренко. В 2009 году на свет родилась его наследница Ангелина. Двое других детей Дмитрию Тарасову подарила ему уже Анастасия Костенко.
Как писали "Дни.ру", Дмитрий Тарасов был женат на Ольгу Бузовой. Их брак продлился недолго. К сожалению, пара так и не обзавелась общими детьми. Развод супругов был скандальным. Поющая ведущая обвинила экс-избранника в том, что тот лишил ее имущества. До сих пор у спортсмена и артистки напряженные отношения. Они стараются их не комментировать.
Ранее стало известно, что из-за семейных трудностей футболист решил покончить с профессиональной карьерой на неопределенный период. Оказалось, что Дмитрий Тарасов не уходит из футбола, просто теперь он будет радовать фанатов, играя за команду любителей.
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