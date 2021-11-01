"Глупость какая!": нелепо вырядившаяся Долина всполошила публику

Экстремально похудевшая Лариса Долина пользуется любой возможностью, чтобы продемонстрировать стройную фигуру. На сей раз 66-летняя певица выбрала необычный, но спорный образ.

В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала пост о Хэллоуине. Она решила отметить праздник, заявив, что это весело. Для Ларисы Долиной он стал поводом посмотреть фильмы ужасов, угостить ребятню сладостями и погулять в парке.

Артистка поделилась фото, на котором предстала в образе ведьмы. Лариса Долина облачилась в черное длинное обтягивающее платье и надела колпак. Поклонники отметили, что исполнительница в прекрасной форме и не выглядит на свои годы.

Однако нашлись и те, кто посчитал ее образ нелепым. Они раскритиковали знаменитость за то, что она отмечает чуждый российской культуре праздник. "И вы туда же. Действительно, других-то поводов нет детишек сладостями угостить! Глупость какая!", "Я бы сказала, это совсем не наш праздник", "Заигрывание с нечистью до добра не доводит", – высказались подписчики.

Напомни, ранее экс-супруг певицы, продюсер Виктор Митязов рассказал, на какие мучения она пошла для того, чтобы похудеть и оставаться молодой и красивой. По его словам, звезда делала липосакцию, подтягивала кожу на лице, изменяла форму груди. Бывший муж артистки поведал, что в конце 90-х годов Лариса Долина решилась откачать жир хирургическим путем, и это доставило знаменитости большие страдания.