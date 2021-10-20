Долина всполошила народ своим видом после пропажи

66-летняя артистка была активной пользовательницей "Инстаграма" до тех пор, пока страницу звезды не взломали злоумышленники. Какое-то время аккаунт не получалось восстановить, однако теперь проблемы улажены. В последние сутки на странице Ларисы Долиной появилось сразу несколько новых снимков.
На самом крайнем фото певица запечатлена вместе со своей единственной дочерью. Мать и дочь стоят рядом, победно улыбаются и смотрят в сторону. Народная артистка при этом выглядит прекрасно и совсем не уступает своей наследнице.
Поклонников певицы всполошило ее долгожданное появление в соцсети. В комментариях люди стали активно поздравлять Ларису Александровну с возвращением и отметили, как здорово она выглядит после пропажи.
Фолловеры написали:
"Солнечные такие, светитесь обе" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Очень Красивые!", "Вернулось наше солнце!!!", "Две Прекрасных Леди!", "Так похожи! вы красавицы".
Отметилась в комментариях и дочь звезды Ангелина – женщина выразила радость относительно того, что у них все получилось. Вероятно, речь шла о восстановлении аккаунта – в этом деле певице помогала дочь.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что появление перетянутой Ларисы Долиной ошарашило россиян.
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