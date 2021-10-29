"Боли сильные, синяки": на что пошла Долина ради идеальной фигуры

Лариса Долина знает из собственного опыта, что красота требует больших жертв.

Бывший муж и продюсер народной артистки Виктор Митязов много раз был свидетелем страданий Ларисы Долиной, на которые она решалась ради идеальной фигуры. Мужчина рассказал, что певица неоднократно сидела на диетах, делала липосакцию, обращалась к пластическим хирургам.

Митязов до сих пор с содроганием вспоминает о том, как страдала Долина после операции по откачке жира. В то время артистка лежала в одной из клиник Санкт-Петербурга, и продюсер там ее навещал. Женщина плакала от боли, долгое время ей приходилось лежать на спине, а потом сильно утягивать себя.

"Страдания просто страшные. Боли сильные, синяки," – рассказал Митязов.

Печальней всего то, что все эти мучения не избавили певицу от жира навсегда. После липоскации жир со временем возвращается. К тому же, его откачивают неравномерно, тело теряет симметрию. Примерно также было и после подтяжки груди. Как рассказал Митязов "КП", уже сразу после пластики грудь Долиной выглядела несимметричной.

После одной из операций продюсер просил жену остановиться. Мужчина считал, что нельзя так много вмешиваться в организм: лучше что-то поменять в своей голове, а на липосакцию стоит решаться не ради красоты, а только в случае реальной угрозы здоровью.

Бывший муж певицы искренне рад, что в последний раз Долиной удалось похудеть без хирургических вмешательств, а с помощью силы воли и правильного питания. Митязов считает, что в свои 66 лет артистка выглядит прекрасно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне раскритиковали Ларису Долину на постоянный фотошоп.