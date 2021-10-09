Как жить дальше: измена раздавила Ани Лорак

Артистка раскрыла подробности личной жизни.

В 2019 году брак певицы Ани Лорак и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу распался. Мужа артистки сняли в ночном клубе в компании украинской модели. В кадр попал пикантный момент – турок ласкался с манекенщицей.

Это был тяжелый период для Лорак. Артистка доверяла мужу, она собиралась прожить с ним всю жизнь, поэтому предательство ее раздавило. Ситуация усугублялась тем, что измена стала достоянием общественности. СМИ несколько месяцев мусолили эту тему.

В свежем интервью Ани Лорак призналась, что ей тогда пришлось обратиться за психологической помощью. Артистка не понимала, как жить дальше.

Чтобы вернуть душевное равновесие, Ани приложила массу усилий. "Нужно было вновь стать целостной", – отметила звезда. В какой-то момент Лорак осознала, что пора поставить себя на первое место и перестать растрачивать ресурсы на людей, которые ее недостойны.

Мурата Налчаджиоглу вымаливал прощение у Ани Лорак, заваливая ее соцсети сообщениями. Артистка знать не хотела бывшего супруга. Со временем Лорак остыла, она смогла наладить дружеский диалог с экс-мужем ради дочери Софии. Актриса не хотела, чтобы ее наследница потеряла связь с папой и чувствовала себя несчастной.

Вот уже два года Ани Лорак состоит в других отношениях. Артистка счастлива с избранником. К этому роману знаменитость подошла с учетом прошлого печального опыта.