"Одной ногой в могиле": теряющий зубы тяжелобольной Губин считает себя великомучеником

Известный артист признался, что не боится смерти.

Кумир 90-х Андрей Губин борется с тяжелым недугом – левосторонней прозопалгией. Из-за неврологической болезни Губин страдает от постоянной боли в теле. Диагноз знаменитости поставили много лет назад. Андрей потратил целое состояние на врачей, лечился в отечественных медицинских центрах и за рубежом – ничего не помогло. По словам артиста, ему становится все хуже. Он "гниет заживо".

"Я считаю себя великомучеником", – сказал артист в откровенном интервью. Губин отметил, что великомученики — это не только святые из далекого прошлого. Дескать, сегодня он тоже может удостоиться такого названия. Андрей отметил, что с ним происходят ужасные вещи. У артиста уже начали вываливаться зубы. Певец считает, что скоро вообще лишится возможности говорить и жевать.

Андрей Губин отметил также, что не планирует продавать свои песни другим артистам ради заработка. Звезде 90-х пока есть на что жить. Губин подчеркнул, что не может отдавать композиции за бесценок, слишком уж они хороши. Певец считает, что его уровень как автора очень вырос за последнее время.

Губин настроен пессимистично. "Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле", – говорит знаменитость. Певец уже смирился с происходящим и конца не боится. Единственное, чего хочет Андрей, – чтобы его мучения наконец закончились.

Вокалист отметил, что так и не стал счастливым. Его личная жизнь не сложилась. Но обиднее всего, считает Губин, что он не узнает счастья и в будущем.