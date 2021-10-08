Много пили, курили и ругались: Меган Маркл и принц Гарри закатили скандал после лишения наследства

На днях британские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри лишились королевского наследства. По данным прессы, умерший весной муж королевы Елизаветы 99-летний принц Филипп вычеркнул их из завещания.
После этого отношения герцога и герцогини стали напряженными. Они так громко ругались в одном из отелей Нью Йорка, что это было слышно всем.
Инсайдеры уверены, что в отношениях Меган Маркл и принца Гарри начался трудный период, пишет сайт In Touch. Источники утверждают, что Меган Маркл и принц Гарри много курили и пили алкоголь в отеле перед тем, как поругаться. В результате они ушли спать в разные комнаты.
Что стало причиной громкого скандала, не известно. Однако это произошло почти сразу после распространения новости о лишении их наследства. Как пишет портал WMJ.RU, проблемы в семье герцога и герцогини Сассекских могут привести к разводу.
Также многие заметили, что Меган Маркл и принц Гарри стали отдаляться друг от друга на мероприятиях. Впрочем, есть вероятность и того, что Маркл попросту снова беременна. На благотворительном мероприятии Global Citizen Live некоторые отметили характерные изменения в ее фигуре.
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