Отказавшегося от мертвой жены Шаляпина вывели на чистую воду

Летом Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Сразу после свадьбы женщину госпитализировали с ковидом, вскоре она скончалась.
В эту историю мало кто верит, даже коллеги по шоу-бизнесу назвали свадьбу Шаляпина в Лас-Вегасе и смерть его жены выдумкой. Масла в огонь подлило недавнее заявление Шаляпина о том, что у него не было любви к супруге. Он отказался от своих свадебных клятв и заявил, что это было лишь симпатией.
Специалист по чтению эмоций Елена Мифф опровергла эти домыслы и завила, что Прохор Шаляпин ведет себя вполне искренне, а об отсутствии любви лукавит.
Эксперт просмотрела видеозаписи со свадьбы Шаляпина и Дэвис и пришла к выводу, что шоумен женился на ней не из-за денег, хотя это для него важно.
Прохор Шаляпин на свадьбе все время обнимал и целовал 42-летнюю Клаудию Дэвис. Эксперт уверена, что эти чувства не были показными.
"Это были теплые, абсолютно волшебные минуты внутреннего счастья, при этом Прохор был даже немного растерян", – приводит слова Мифф Пятый канал.
Физиогномист уверена, что Прохор Шаляпин выражал свои истинные чувства и действительно полюбил Татьяну Клаудию Дэвис.
Напомним, Татьяну Дэвис Шаляпину кремировали в Америке. Прохор настоял, чтобы на урне с ее прахом была фотография с их свадьбы.
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