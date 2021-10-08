"У меня не было к ней любви": Шаляпин шокировал признанием о мертвой жене

Певец всем своим видом дает понять, что скорбит по безвременно умершей супруге. При этом многие россияне подозревают, что артист всего лишь играет роль безутешного вдовца. Теперь Прохор Шаляпин подогрел эти слухи своими словами.
Исполнитель заявил, что с Татьяной Дэвис у него был яркий роман, который ему запомнится навсегда. Вместе с тем он признался, что никогда не пылал к этой женщине сильными чувствами.
"У меня не было к ней любви". – цитирует звезду Life.ru. Он добавил, что это была просто симпатия. По словам Прохора Шаляпина, избранница подходила ему по психотипу. Также он заверил, что не собирается претендовать на внушительное наследство жены. Артист напомнил, что ими был подписан брачный договор, однако смерть одного из супругов там не была оговорена.
Кроме того, Прохор Шаляпин поведал, что именно бизнесвумен предложила ему сыграть свадьбу. Певец сообщил, что она поспорила с приятельницей, что первой пойдет под венец.
Напомним, Татьяна Дэвис Шаляпина была госпитализирована в США с ковидом почти сразу после свадьбы. В конце прошлого месяца стало известно о смерти предпринимательницы. Прохор Шаляпин простился с женой трогательными строками из своей песни. Женщину кремировали в Америке.
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