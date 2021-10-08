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Шоу-бизнес
"У меня не было к ней любви": Шаляпин шокировал признанием о мертвой жене

"У меня не было к ней любви": Шаляпин шокировал признанием о мертвой жене

Прохор Шаляпин рассказал, что изначально не испытывал к миллионерше из Канады серьезных чувств.

Продолжение: Отказавшегося от мертвой жены Шаляпина вывели на чистую воду
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Певец всем своим видом дает понять, что скорбит по безвременно умершей супруге. При этом многие россияне подозревают, что артист всего лишь играет роль безутешного вдовца. Теперь Прохор Шаляпин подогрел эти слухи своими словами.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Исполнитель заявил, что с Татьяной Дэвис у него был яркий роман, который ему запомнится навсегда. Вместе с тем он признался, что никогда не пылал к этой женщине сильными чувствами.

"У меня не было к ней любви". – цитирует звезду Life.ru. Он добавил, что это была просто симпатия. По словам Прохора Шаляпина, избранница подходила ему по психотипу. Также он заверил, что не собирается претендовать на внушительное наследство жены. Артист напомнил, что ими был подписан брачный договор, однако смерть одного из супругов там не была оговорена.

Кроме того, Прохор Шаляпин поведал, что именно бизнесвумен предложила ему сыграть свадьбу. Певец сообщил, что она поспорила с приятельницей, что первой пойдет под венец.

Напомним, Татьяна Дэвис Шаляпина была госпитализирована в США с ковидом почти сразу после свадьбы. В конце прошлого месяца стало известно о смерти предпринимательницы. Прохор Шаляпин простился с женой трогательными строками из своей песни. Женщину кремировали в Америке.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 13:33 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Цыля Абрамовна Петрова
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Вы, реально, заэпппали этим уродом и его нищебродкой-голодранкой. Сдохла? Да и хрен с ней. Туда ей и дорога. Из старой проститутки создавать мировую знаменитость. Пусть эта шаболда с собой заберёт этого петуха конченного!
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