"Она теперь ненавидит": Истерзанная обидой Бородина окрысилась на бывшего мужа

Ведущая шоу "Дом-2" сразу дала понять, что ничего общего, кроме дочери Теоны, с бывшим мужем иметь не собирается. Почему Ксения Бородина так легко вычеркнула из жизни Курбана Омарова, доподлинно неизвестно. Однако, судя по поведению звезды, ее экс-супруг совершил нечто ужасное. Блогер Лена Миро уверена, что теледива совершает непоправимую ошибку, вставляя бывшему мужу палки в колеса и не разрешая ему присутствовать на дне рождении ребенка.
Эксперт в мире звезд из "Живого Журнала" полагает, что Курбан Омаров после развода проявил себя намного лучше, чем Ксения Бородина. По словам Лены Миро, мужчина погряз в заботе о детях, пока ведущая обжималась на курортах с очередным ухажером.
Блогер испытывает жалость к окрысившейся на экс-супруга звезде, но считает, что Ксения Бородина сама навлекла на себя беды. "Что хуже всего, и этот развод не пойдет ей на пользу — вместо благодарности она теперь ненавидит Курбана", — выразилась Лена Миро.
Женщина полагает, что Ксения Бородина злится из-за того, что бывший муж отобрал у нее по суду половину совместно нажитого имущества и обогатился после развода. Ведь кажется далеко не случайным, что Курбан Омаров приобрел квартиру, которую сам назвал "холостяцкой берлогой". Мужчина планирует не меньше полугода обустраивать свои новые 130 квадратных метров, где начнет новую жизнь.
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