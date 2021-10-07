Похоронивший жену-миллионершу Шаляпин может отправиться вслед за ней

Наталья Штурм считает подозрительной внезапную смерть богатой и цветущей предпринимательницы из Канады. После свадьбы с Прохором Шаляпиным 42-летняя Клаудия Дэвис заразилась коронавирусом и вскоре отправилась на тот свет, оставив при этом лишь брачный договор на случай развода. Конечно, о смерти тогда никто не думал и в документах, естественно, это не указывал... Но в жизни случается всякое.
Штурм отметила: в Сети поговаривают, что женщину, которую выдают за жену Шаляпина, зовут совсем не Клаудия Дэвис, и ей не 42, а все 60. Получается нестыковка.
Наталья Штурм предположила, что женщина могла устроить инсценировку своей смерти. Певица напомнила о брачном договоре, который не глядя подписал Прохор Шаляпин и заявила, что это может угрожать его безопасности и даже жизни.
Штурм также отметила, что контракт составлялся на английском языке, и Шаляпин попросту ничего не понял на момент его подписания. Поэтому вполне возможно, что Клаудия Дэвис попросту устроила аферу. Об этом Штурм написала в своем "Инстаграм".
Прохор Шаляпин уже отреагировал на публикацию коллеги. Он написал "Наташа, ну зачем ты так?" и добавил смайлик в слезах, демонстрируя свое горе.
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