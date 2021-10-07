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Шоу-бизнес
"Делает плохо ребенку": Гагариной посыпались угрозы от бывшего мужа-манипулятора

"Делает плохо ребенку": Гагариной посыпались угрозы от бывшего мужа-манипулятора

Экс-супруг певицы Дмитрий Исхаков поставил звезде ультиматум. Полина Гагарина стоит перед важным выбором.
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Год назад стало известно о том, что брак певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова окончательно рухнул. Поначалу разрыв казался мирным и тихим, но вскоре артистке поступил иск в суд. Мужчина заявил, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью Мией и остался недоволен тем, что не может общаться и с сыном звезды от первого брака. В СМИ Полина Гагарина утверждала, что все это чушь, и она нисколько не препятствует встречам Дмитрия Исхакова, но не тут-то было.

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Полина Сергеевна Гагарина Певица

Бывший избранник осыпал певицу угрозами. По словам фотографа, если артистка не позволит ему видеть детей чаще, то он будет судиться с ней еще и за имущество. По закону фотограф имеет право начать с купленного в браке дома.

В окружении знаменитости в один голос твердят, что Дмитрий Исхаков настоящий манипулятор. "У кого нет мозгов, тот не понимает, что он делает плохо не своей бывшей жене, а своему ребенку", — выразилась телеведущая Алена Водонаева. А продюсер Олеся Сазыкина полагает, что мужчина стал финансово несостоятельным без поддержки Полины Гагариной, поэтому сейчас выдумывает различные ухищрения.

О воссоединении певицы с бывшим мужем речи не идет. Пока Полина Гагарина подогревает слухи о романе с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым, Дмитрий Исхаков жалуется на неудачные попытки найти новую любовь через сайты знакомств.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 17:14 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

комментарии

Ответить:

Гость873465
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Все пиарят эту анорексичку,как она надоела...прекращайте уже перетрясать ее грязное белье!
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