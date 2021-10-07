"Делает плохо ребенку": Гагариной посыпались угрозы от бывшего мужа-манипулятора

Экс-супруг певицы Дмитрий Исхаков поставил звезде ультиматум. Полина Гагарина стоит перед важным выбором.

Год назад стало известно о том, что брак певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова окончательно рухнул. Поначалу разрыв казался мирным и тихим, но вскоре артистке поступил иск в суд. Мужчина заявил, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью Мией и остался недоволен тем, что не может общаться и с сыном звезды от первого брака. В СМИ Полина Гагарина утверждала, что все это чушь, и она нисколько не препятствует встречам Дмитрия Исхакова, но не тут-то было.

Бывший избранник осыпал певицу угрозами. По словам фотографа, если артистка не позволит ему видеть детей чаще, то он будет судиться с ней еще и за имущество. По закону фотограф имеет право начать с купленного в браке дома.

В окружении знаменитости в один голос твердят, что Дмитрий Исхаков настоящий манипулятор. "У кого нет мозгов, тот не понимает, что он делает плохо не своей бывшей жене, а своему ребенку", — выразилась телеведущая Алена Водонаева. А продюсер Олеся Сазыкина полагает, что мужчина стал финансово несостоятельным без поддержки Полины Гагариной, поэтому сейчас выдумывает различные ухищрения.

О воссоединении певицы с бывшим мужем речи не идет. Пока Полина Гагарина подогревает слухи о романе с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым, Дмитрий Исхаков жалуется на неудачные попытки найти новую любовь через сайты знакомств.