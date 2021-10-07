Садальский вылил ушат помоев на альфонса Шаляпина: 1001 сказка от Прошки

В то, что у Прохора Шаляпина была жена миллионерша Клаудия Дэвис, да еще и якобы умела вскоре после свадьбы от коронавируса, не верят многие коллеги шоумена. Среди скептиков оказался актер и журналист Станислав Садальский.
В своем микроблоге он раскритиковал выступления убитого горем Прохора Шаляпина и усомнился в историю его трагедии. Садальский уверен, что коллега придумал эту легенду ради обогащения и пиара на телевидении.
"1000 и 1 сказка от Прошки. Сказочник Шаляпин в который раз нашел свою любовь. Между тем, не все представители светского бомонда верят в эту сказку", – написал Садальский.
Подписчики блогера поддержали его идею. Россияне напомнили, что Прохор Шаляпин родился и вырос в бедной семье, из-за чего постоянно стремился к обогащению и славе. При этом заработать честным трудом ему никогда не удавалось, вот он и сочиняет легенды о себе направо и налево. Шаляпина назвали вруном и альфонсом.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Прохор Шаляпин решил поместить на могилу жены Клаудии Дэвис их совместное фото.
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