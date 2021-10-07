"Я настоял": Шаляпин установит на могиле жены их общее фото

Российский шоумен Прохор Шаляпин недавно стал вдовцом. Он рассказал о планах на похороны супруги.

37-летний Шаляпин лишился жены почти сразу после свадьбы. 31 июля пара сыграла торжество в Лас-Вегасе. Однако после праздника Татьяну Клаудию-Дэвис госпитализировали с коронавирусом. В итоге миллионерша умерла, не приходя в сознание.

Прохор Шаляпин признался, что ему не сразу сказали о смерти жены. В это время он находился в Москве по работе. Прохор Шаляпин так и не успел попрощаться с супругой.

Шоумен рассказал, что жену кремировали без его участия. Он планирует поместить на урну с ее прахом их общее свадебное фото. Правда, себя он, конечно, хотел бы обрезать. Хоть Шаляпин и не верит в предрассудки, оставлять свое изображение на могиле жены он не решился, сообщает Пятый канал. Прах жены Шаляпина похоронят в Оттаве.

"Я настоял, чтобы на урне, где будет упокоена Таня, была наша с ней фотография (естественно, себя там обрезал — жена будет одна), где мы счастливые едем в машине. Я считаю, что это правильно", – приводит "КП" слова Прохора Шаляпина.

Ранее шоумен раскрыл детали брачного договора с почившей Клаудией Дэвис. Раздел имущества не предполагался, каждый остался бы при своем. Однако бумаги касались только развода. О смерти одной из сторон, естественно, никто тогда не думал.