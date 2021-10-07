"Опасен для окружающих": Жена-миллионерша перед смертью обвинила в своей беде Шаляпина

37-летний певец не смог спасти любимую женщину. Накануне он поделился деталями трагедии.

На днях в Сети появилась страшная новость. Прохор Шаляпин стал вдовцом. Буквально недавно вся страна следила за свадьбой и романтическими приключениями артиста, но теперь все изменилось. Канадская миллионерша Татьяна Дэвис скончалась. Об этом СМИ сообщил сам Прохор. Накануне он появился в программе Андрея Малахова.

Прославленный исполнитель рассказал, что не может осознать произошедшее до сих пор и чувствует себя плохо. Сперва он отказывался давать комментарии, так как хотел постараться пережить трагедию в одиночестве. Разговорить знаменитость удалось только ведущему "Прямого эфира". Музыкант признался, что отчасти винит себя в произошедшем.

Все дело в том, что незадолго до смерти Татьяна отправила супругу сообщение. Она предположила, что заразить ее злосчастной коронавирусной инфекцией мог именно он. Заявление прозвучало в его глазах как обвинение, так как жена даже не стала задавать вопросы. "Ты заразил“, – указала миллионерша.

Что произошло на самом деле – не знает даже сам Прохор Шаляпин. Он допускает, что инфекцию супруге могли передать гости во время свадьбы. Торжество прошло в июле, в зале собралось много людей. Как сообщает "Пятый канал", родственники покойной жены не оставляют исполнителя в покое.

