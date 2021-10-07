Перевели на ИВЛ: сраженный коронавирусом Гаркалин больше не может дышать сам

Выяснилось, что врачи перевели 67-летнего артиста на аппарат ИВЛ. В данный момент он лежит в реанимации, передает телеканал "360".
Известно, что у актера сильно поражены легкие — 75-85%. Валерия Гаркалина госпитализировали 2 октября. Медики диагностировали у него коронавирус.
Состояние звезды театра и кино сильно ухудшилось 6 октября. До сегодняшнего дня он Валерий Гаркалин мог дышать самостоятельно и был в сознании. Сначала ему подвели лишь высокопоточную подачу кислорода, но теперь без ИВЛ знаменитость не может дышать.
Известно, что у актера есть осложнения из-за перенесенных двух инфарктов и операции. Кроме того, в августе Валерий Гаркалин тоже попадал в больницу. Он упал и сильно ударился головой.
Напомним, ранее врач Вячеслав Овечкин оценил шансы артиста на выздоровление. По его мнению, они высокие. При этом он подчеркнул, что точно об этом могут сказать лишь лечащие звезду медики. О последствиях же заболевания пока судить рано, считает доктор. Высказывалась о состоянии актера и его дочь – Ника Гаркалина.
Как писали "Дни.ру", Валерий Гаркалин запомнился зрителям по таким фильмам, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалам "Моя прекрасная няня" и другим ролям. За свою карьеру он принял участие в съемках более 90 картин.
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