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Шоу-бизнес
"Это замечательно!": Агутин и Варум заставили дочь вкалывать за гроши

"Это замечательно!": Агутин и Варум заставили дочь вкалывать за гроши

Наследница Леонида Агутина и Анжелики Варум попала в безвыходное положение.
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22-летняя дочь звездной четы Лиза пошла по стопам именитых родителей. Девушка выросла творческой личностью, которая дает концерты в составе успешной рок-группы. Однако дышать полной грудью и жить в свое удовольствие, как отпрыскам из большинства богатых семей, ей не дали. Леонид Агутин и Анжелика Варум четко заставили наследницу понять, что на жизнь она должна зарабатывать своим горбом.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

В раннем детстве мать спросила у Лизы, чем она хочет заниматься, когда вырастет. Малышка сказала, что планирует вести домашнее хозяйство, а деньги зарабатывать для нее будет муж. Такой ответ безумно не понравился Анжелике Варум. С тех пор певица постоянно твердила дочери, что она обязательно будет работать не покладая рук.

В итоге к 18 годам Лиза превратилась в современную Золушку. Сначала она подрабатывала в чужой семье на кухне, готовила за деньги еду. А теперь наследница Леонида Агутина и Анжелики Варум выполняет функции курьера — развозит еду старикам из заведений общепита. Эта низкооплачиваемая работа отнимает у девушки много времени, практически за гроши она тратит свою молодость на то, чтобы ей хватало средств к существованию.

Анжелика Варум признается, что всем довольна, как и Леонид Агутин. "Это замечательно!" — заявила о работе дочери певица. В перерывах между трудными сменами Лизе удается заниматься любимым делом — музыкой. Получив небольшой заработок, девушка встает на сцену и поет, как ни в чем ни бывало.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: www.instagram.com/agutinleonid
Автор: 6 октября 2021, 21:33 Источник: Youtube/А поговорить? ✓ Надежный источник

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