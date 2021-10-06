Шаляпин раскрыл детали контракта с умершей женой-миллионершей

Прохор Шаляпин женился на канадской миллиардерше Татьяне Клаудии Дэвис летом этого года. Почти сразу после свадьбы в Лас-Вегасе женщина заразилась коронавирусом и была госпитализирована. Ее состояние ухудшалось. Прохор Шаляпин при это находился в Москве по работе. Когда пришло страшное известие о смерти супруги, шоумен начал ходить по программам и говорить о своем горе. На похоронах жены Прохор не смог побывать.
На днях 37-летний Прохор Шаляпин дал очередное интервью и рассказал о случившемся. По словам шоумена, он не сразу узнал о смерти супруги. Когда н планировал прилететь в США, ему сообщили, что женщина скончалась в больнице, не выходя из комы.
По словам Прохора Шаляпина, он не будет претендовать на богатое наследство жены.
"Между нами был заключен брачный договор. И в этом договоре было прописано, что каждый остается при своем. Таня с юмором этот договор заключила. Но и я не настаивал, на каких-то особых условиях. Правда, договор наш действителен только в случае развода", – приводит "КП" слова Шаляпина.
Напомним, Татьяна Клаудия Дэвис – миллионерша из Канады. Ее русская семья в 90-е годы переехала на ПМЖ в Канаду и сколотила там приличное состояние. Женщина владела адвокатской сетью, также у нее была элитная недвижимость в Монако, Мексике, Лос Кабосе.
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