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Шоу-бизнес
Развлекающийся с мальчиками Цискаридзе сделал громкое признание

Развлекающийся с мальчиками Цискаридзе сделал громкое признание

Летом Николай Цискаридзе провел время в Грузии в компании молодых людей. В Сети до сих пор не могут забыть кадры с отпуска знаменитости.
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Все дело в том, что некоторые бывшие ученики прославленного артиста балета постепенно стали его близкими друзьями. Сам Николай нередко рассказывает о них и невероятно ценит тот факт, что благодарные коллеги ценят его не только как величайшего профессионала, но и как уникального человека. Все вместе они посетили сразу несколько районой родной страны звезды.

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Николай Цискаридзе активно публиковал фото и видео из поездки. Они с друзьями исполняли танцы и всячески развлекались. Некоторые пользователи Сети посчитали, что такая поездка якобы может обозначать нечто интимное, другие же просто указали на их испорченность. Сам артист балета не обращает внимание на критику и относится к ней с юмором.

Сегодня Цискаридзе опубликовал новое видео. Он поздравил соцсеть "Инстаграм" с днем рождения. Не смог обойти стороной артист и тот факт, что на днях Марку Цукербергу пришлось непросто. Артист вспомнил его фразу о том, что соцсети могут являться лишь продолжением дружеских отношений между людьми, но не их заменой. Он отметил, что высказывание стоит воспринимать всерьез, тогда многих сложностей можно избежать.

При этом артист балета подчеркнул, что крайне благодарен "Инстаграму" за новых знакомых и необходимые знания. Он пожелал соцсети здоровья, взяв слово в кавычки. "Терять эту "связь" не хотелось бы", – признался Николай Цискаридзе.

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Фото: АГН Москва / Кирилл Зыков
Автор: 6 октября 2021, 16:17 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Зря Николай решиля на мельтешение в СМИ. Этим он обесценил себя.
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