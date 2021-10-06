Критическая стадия: госпитализированному с ковидом актеру Гаркалину стало хуже

Народный артист России, профессор РАТИ Валерий Гаркалин был госпитализирован в тяжелом состоянии 5 октября. 67-летнему актеру становится все хуже.
Ночью у Гаркалина резко снизилась сатурация. Медики приняли решение о подключении актера к кислороду под давлением, пишет телеграм-канал Mash.
По данным СМИ, у Валерия Гаркалина критическая стадия пневмонии – КТ-4. У актера поражено более 75 процентов легких. Пневмония развивается стремительно, ведь еще накануне легкие были поражены всего на 50 процентов. Удивительно, что при таких критических показателях Валерий Гаркалин остается в сознании.
Состояние актера усугубляется из-за наличия хронических недугов. У него не раз был инфаркт, Гаркалина спасали медики при помощи дефибриллятора. Также после инфарктов ему сделали операцию, так как у актера были закупорены сосуды. После этого Гаркалин выступал на телевидении и с юмором говорил о своем состоянии.
"Я то в инфарктах, то в комах. Меня трудно застать дома", – шутил Гаркалин в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
Напомним, месяц назад Валерия Гаркалина госпитализировали из-за проблем с головой. Актер упал и ударился.
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