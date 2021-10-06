"Что-то нездоровое": Варум поставила крест на сексе после 40 лет

Супруга Леонида Агутина поделилась сокровенными мыслями. Анжелика Варум не принимает модные веяния.

Исполнительница хита "Ля-ля-фа" понимает, что время стремительно бежит и молодость проходит. Прожитые годы отражаются не только на ее лице и мировоззрении, а еще и на творчестве. По достижении 40 лет Анжелика Варум поставила крест на сексе в музыкальных композициях. Звезда полагает, что в этом возрасте нужно больше думать о душе, а песни про интимную близость нужно оставить молодым артистам.

Сейчас эстрадной диве уже 52 года. Певица считает неприемлемым для себя исполнять хиты с текстами о совершении половых актов. "Есть в этом что-то нездоровое, мне кажется", — объявила Анжелика Варум в свежем интервью. Сейчас тема сексуальных контактов для звезды примитивна и неактуальна.

Секс она сравнивает с поеданием гамбургера: когда пробуешь его в первый раз в 20 лет — вполне нормально рассказывать всем, как это здорово. А вот в 50 лет, полагает Анжелика Варум, кричать об этом уже поздно — поезд ушел.

При этом артистка признается, что продолжать творческий путь с учетом перемен во взглядах, возраста и направленности хитов становится все накладнее. Раскрутка каждого нового альбома требует больше финансовых вложений, чем раньше. Связано ли это с тем, что секс в песнях стал для нее табу, Анжелика Варум не пояснила.