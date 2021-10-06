Лорак показала роскошное кольцо после горячих объятий с бывшим мужем

Народная артистка Украины Каролина Куек, более известная как Анни Лорак развелась с турецким предпринимателей Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после новости о его измене. Как выяснилось, артистка долго терпела происходящее и наконец решила бросить нерадивого гуляку. Развод оказался болезненным.
Недавно пара вновь воссоединилась на дне рождения их общей дочери Софии. Ани Лорак и бывший муж танцевали вместе и смотрели друг на друга влюбленными глазами. При этом Налчаджиоглу встречается с украинским стилистом Лилией. На днях девушка опубликовала в своем микроблоге фото, на котором похвасталась кольцом на безымянном пальце, намекнув на скорую помолвку.
После этого в "Инстаграм" Ани Лорак появилось фото с роскошным кольцом тоже на безымянном пальце. Поклонники удивились, к чему такое совпадение. Стоит отметить, что кольцо Ани Лорак выглядело гораздо лучше украшения нынешней пассии Мурата Началджиоглу. Фанаты решили, что певица таким образом утерла нос сопернице.
Впрочем, что обозначало кольцо на пальце Ани Лорак, пока не ясно. Ведь официально о происходящем в личной жизни певицы ничего не известно.
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