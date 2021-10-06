"Отклонение от нормы": как голые фотографии Панина повлияли на его дочь

Аккаунт Алексея Панина в "Инстаграме" уже давно никого не удивляет. Психолог Александр Кичаев рассказал, как образ жизни актера может повлиять на его дочь.

Актер Алексей Панин уехал жить в Испанию вместе со своей 14-летней дочкой Аней. Оттуда он продолжает выкладывать откровенные фотографии с пляжа. Некоторые переживают, что его наследнице нелегко расти с таким отцом.

"Такое поведение не является нормальным", – сказал психолог Александр Кичаев корреспонденту "Дни.ру".

Он уверен, что его скандальные выходки можно оправдать не только возможными отклонениями, но и специальностью. По его мнению, профессия актера предполагает некую ненормальность.

"Очень многие из них – люди, страдающие заболеваниями психическими или имеющие психологические особенности. Отклонение от нормы всегда привлекает", – высказался Кичаев.

Также эксперт объяснил, что человек, который не очень востребован в своей профессии, часто начинает направлять свою энергию не туда. Таким образом он получает внимание, которого ему, по всей видимости, не хватает.

"Дети еще не имеют такого иммунитета социального против извращений, против различных девиаций, поэтому для детской натуры это может быть серьезным ударом, культурным шоком. И еще это может привести к формированию неверных ценностей, неверных моделей поведения", – ответил он на вопрос о том, как такие фотографии могут повлиять на детей и подростков, которые видят все в социальных сетях.

Врач отдельно выделил дочь Панина, дальнейшая судьба которой волнует многих. Дело в том, что девочка вынуждена жить с таким отцом и его образ жизни не может не оставить на ней след.

"Она уже привыкла, что папа ее такой чудак, для нее это уже не является каким-то открытием. Но у нее может быть либо принятие этого, когда она его защищает или даже пытается подражать, либо отторжение. Ее уже ничем особо не удивишь, к сожалению", – высказался Кичаев.