Раскрыты ужасающие детали романа Волочковой с таинственным незнакомцем: Выкидыши, аборты

Не так давно стало известно о новом романе Анастасии Волочковой. После очередной любовной неудачи знаменитость снова доверилась мужчине. Называть имя возлюбленного и демонстрировать его лицо пока она не торопится.



Рунолог Айгуль Хуснетдинова полагает, что знаменитость неспроста скрывает своего нового избранника. Она предположила, что все может быть из-за того, что возлюбленный не подходит ей по материальному положению и статусу, но внешне крайне хорош собой. По словам эксперта, сейчас пара находится на самой первой стадии близости. Пока их отношения наполнены исключительно романтикой и страстью, долгосрочных планов они не строят, а только наслаждаются моментом.

При этом о том, что будет дальше, пока они стараются не думать. Многие поклонники ожидают, что балерина решится на еще одного ребенка, но и тут эксперт поспешила разочаровать их. Она убеждена, что в этом союзе у Анастасии Волочковой не будет детей. Более того, по словам рунолога, она может оказаться в беде.

Специалист отметила, что балерина не будет чувствовать себя "той женщиной, какой желает быть" в этих отношениях. Как сообщает "Пятый канал", знаменитость может столкнуться с неприятностями. "Может быть, выкидыши, аборты", – озвучила Айгуль Хуснетдинова. Обнародовала она и причины, по которым Анастасия Волочкова якобы пока не встретила нужного мужчину.

По мнению эксперта, балерина не умеет завершать отношения. Ей следует нацелиться на создание семьи, так как якобы только тогда она сможет притянуть в свою жизнь мужчину со схожими желаниями и избежать "проходных вариантов". Сама знаменитости детали романа пока не комментирует.

