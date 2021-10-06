Выглядит странно: Пересильд после съемок в открытом космосе дали дельный совет

Фото с киноэкипажем на МКС обсуждает вся страна. Журналисту бросилась в глаза одна деталь, которая ему пришлась не по душе. В своем телеграм-канале Коц сделал замечание по поводу распущенных волос знаменитости.
Военкор опубликовал в микроблоге два кадра с запечатленным киноэкипажем. Он считает, что в космосе прическа артистки смотрится очень странно, передает телеканал "360".
Александр Коц недоумевает: почему никто не рекомендовал актрисе сделать хвостик? Действительно, на фотографии можно увидеть, что растрепанные волосы Юлии Пересильд поднялись вверх.
Напомним, ранее знаменитость с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыла на МКС для работы над кинолентой "Вызов". Там они проведут 12 суток, после чего вернуться на Землю.
Как писали "Дни.ру", ранее летчик Андрей Борисенко объяснил, что у любого человека в условиях открытого космоса произойдет расстройство вестибулярного аппарата. Его будет укачивать и произойдет перераспределение крови в организме, когда из нижней части тела она перетекает в верхнюю. Он добавил, что у всех это происходит индивидуально: у одних быстро, а у других медленно.
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