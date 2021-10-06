"Неровно дышит": раскрыты неожиданные детали отношений Волочковой и Джигурды

Никита Джигурда женат уже третий раз. У него есть несколько детей, которых он воспитывает вместе со своей нынешней женой. Несмотря на то, что музыкант вернулся к Марине Анисиной, он спокойно проявляет свои чувства и к другим женщинам. Так, появились слухи о том, что он неравнодушен к Анастасии Волочковой.
"Джигурда очень часто в социальных сетях показывает, как он неровно дышит к Анастасии Волочковой", – дала комментарий "Дни.ру" психолог Зита Балкарова.
Она также рассказал, что балерина не будет счастлива в паре с 60-летним ухажером, потому что блондинка привыкла жить в богатстве и роскоши, а певец ей этого дать не сможет. Возможно, потому что большая часть доходов уходит у него на всех его детей.
"Никита – типичный бабник. Он не устоял перед чарами Анастасии Волочковой. Только выбрал он себе объект для ухаживания не по карману. Анастасия любит обеспеченных мужчин и вопрос материальный у нее стоит на первом месте", – дала неожиданную оценку Балкарова.
Психолог уверен, что приме и кинорежиссеру нужно остаться в дружеских отношениях, а не в любовных. А также Зита Балкарова посоветовала холостяку заняться не личной жизнью, а здоровьем.
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