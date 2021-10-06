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Шоу-бизнес
В Сеть слили видео умирающей жены Шаляпина

В Сеть слили видео умирающей жены Шаляпина

Один из ближайших выпусков шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" будет посвящен безвременной кончине супруги Прохора Шаляпина. Однако уже сейчас в интернете появились ужасающие кадры с Татьяной Дэвис.
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В анонсе программы показано, как госпитализировали канадскую миллионершу. Этот момент запечатлел Прохор Шаляпин. На кадрах скорая помощь увозит возлюбленную певца в клинику.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Женщину кладут на каталку и отправляют на красном фургоне в больницу. Судя по снятому материалу, Татьяна Дэвис в то время себя ужасно чувствовала. Она плохо выглядит и с трудом дышит. Чтобы облегчить ее самочувствие, избраннице артиста надели кислородную маску.

Во время съемок передачи Прохор Шаляпин заявил, что винит себя в смерти супруги. Исполнитель полагает, что если бы не пышная свадьба, жены была бы жива. Напомним, во время торжества несколько гостей подхватили ковид. Среди них оказались и родители бизнесвумен.

Певец сообщил, что супруга сначала не хотела обращаться за помощью к врачам и занималась самолечением, из-за этого было упущено время. гоценное время было упущено. Через полтора месяца жена Прохора Шаляпина скончалась, о чем он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Как писали "Дни.ру", артист и бизнесвумен сыграли свадьбу 31 июля. Многие россияне усомнились в искренности чувств звезды к миллионерше. Скептики по сей день считают, что певцу были нужны от женщины только деньги. В свою очередь адвокат Сергей Жорин предположил, что знаменитости будет непросто получить наследство покойной жены.

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Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 08:58 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

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