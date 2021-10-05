Раскрыто истинное состояние тяжелобольного Губина: Присуще каждому второму

Измученный болями Андрей Губин встревожил фанатов. Специалист объяснил, что на самом деле происходит с певцом.

Печальные новости о здоровье звезды 90-х не умолкают. Недавно Андрей Губин вернулся из Египта, где проходил лечение от страшного неврологического заболевания, которое заставило его уйти со сцены. Исполнитель хита "Зима-холода" признался, что уже готов к смерти, потому как терпеть проблемы со здоровьем стало невыносимо.

Знаток в сфере коммуникаций и человеческих эмоций Светлана Пешенькова проанализировала поведение артиста и сделала вывод, что его смертельное состояние — обычный способ привлечь внимание. В интервью Пятый канал женщина сообщила, что Андрей Губин намеренно занимает позицию жертвы, чтобы публика про него не забывала. По ее мнению, артист пытается заявить о себе путем жалоб и шокирующих признаний.

"Если мы говорим про психическое состояние, то оно абсолютно нормальное, присуще практически каждому второму", — пояснила Светлана Пешенькова. Проще говоря, Андрей Губин намеренно настраивает себя на предсмертное положение. "Его психика комфортно забирает то, что ему нужно на текущий момент в виде внимания", — подытожила специалист.



Напомним, Андрей Губин считает, что его сразила левосторонняя прозопалгия лица из-за спортивной карьеры, которую он строил до попадания в шоу-бизнес. В свежем интервью он заявил, что стоит одной ногой в могиле.