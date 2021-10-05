"Неприятные вещи": в организме Пересильд и Шипенко в открытом космосе произошли изменения

Буквально несколько часов назад вся Россия следила за тем, как актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров улетели на МКС. За это время в СМИ уже появилась информация о состоянии новоиспеченных космонавтов.
Летчик Андрей Борисенко также дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" и рассказал, какие изменения со здоровьем могут произойти у непрофессионалов в открытом космосе.
"С организмом обязательно что-то случится. Более того, оно уже случилось. И называется это "адаптация организма к условиям длительного космического полета". Это только начало адаптации", – дал свою оценку космонавт.
Герой России пояснил, что у любого человека в таких условиях произойдет расстройство вестибулярного аппарата, то есть укачивание, и перераспределение крови в организме, когда из нижней части тела она перетекает в верхнюю.
"Это неприятные вещи, но это случается с любым человеком, который выходит за пределы земного тяготения. У всех это происходит индивидуально – у кого-то быстро, у кого-то медленно", поделился Борисенко.
Напомним, что творческая группа вместе с космонавтом отправились на МКС, чтобы снять фильм "Вызов". Там они проведут 12 суток, после чего вернуться на Землю.
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