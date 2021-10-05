Покойную жену Шаляпина разобрали по частям

Многие поклонники Прохора Шаляпина удивлялись тому, как по-разному на фото выглядит его избранница-миллионерша Татьяна Дэвис. Свою точку зрения озвучил и профессиональный фотограф, ретушер Владимир Крылов.



Бизнесвумен было 42 года, когда она скончалась от коронавируса. Но некоторые россияне недоумевают, почему ее лицо на кадрах все время будто другое: то она словно девушка, то как пожилая женщина.

По мнению эксперта, на снимках возраст Татьяны Дэвис можно обозначить то как 35, то как 60 лет. Он уверена, что это может говорить о применении фотошопа, либо о том, что на кадрах сняты похожие люди. Крылов отметил, что последнюю версию выдают волосы разной длины и состояние кожи.

Фотограф подчеркнул, что точно не может оценить, как именно обрабатывались свадебные фотографии Прохора Шаляпина и его супруги, потому что для этого надо увидеть их в лучшем качестве. При этом ретуширование снимков, уверен эксперт, точно имело место.

Напомним, свадьба певца и предпринимательницы состоялась в США летом. Вскоре бизнесвумен слегла с коронавирусом. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Татьяну Дэвис подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, из которой она уже не вышла.

Прохор Шаляпин надеялся, что его жена выкарабкается, победив болезнь. Однако она скончалась. Примечательно, что некоторые не верят в смерть миллионерши. Как писали "Дни.ру", Наталья Штурм предположила, что история с кончиной жены артиста сымитирована.