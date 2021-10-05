"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина

Певица полагает, что супруга Прохора Шаляпина разыграла спектакль, инсценировав свою кончину, а артист ей подыгрывает.

Наталья Штурм поделилась своими размышлениями и выводами в "Инстаграм". Историю со смертью Татьяны Дэвис звезда назвала чудовищным фейком. По ее мнению, очень странно, что канадская бизнесвумен, имея большие деньги и возможности для лечения за границей, скоропостижно скончалась после свадьбы с Прохором Шаляпиным.

Исполнительница выдвинула версию, что жена певца могла срежиссировать свою смерть из-за финансовых проблем. "Никому не напоминает детективный сюжет?", – поинтересовалась Наталья Штурм у фолловеров. Она предположила, что Татьяна Дэвис могла пойти на отчаянный шаг и сменить имя, фамилию и внешность, чтобы уйти в тень.

Некоторые россияне согласились с мнением звезды. При этом большинство подписчиков все же пришли к выводу, что разыграть собственную смерть в современном мире очень сложно. Сам Прохор Шаляпин тоже отреагировал на пост коллеги. Он спросил Наталью Штурм, зачем она пишет подобные вещи.

Отметим, что исполнитель убит горем и в последние дни публикует трогательные кадры с женой в соцсетях. Прохор Шаляпин заверил, что всегда будет любить свою умершую избранницу. Как писали "Дни.ру", Татьяна Дэвис заболела коронавирусом почти сразу после свадьбы и вскоре скончалась в больнице. Напомним, ранее адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что Прохор Шаляпин сможет запросто получить состояние покойной супруги.