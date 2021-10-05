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Шоу-бизнес
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина

"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина

Певица полагает, что супруга Прохора Шаляпина разыграла спектакль, инсценировав свою кончину, а артист ей подыгрывает.
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Наталья Штурм поделилась своими размышлениями и выводами в "Инстаграм". Историю со смертью Татьяны Дэвис звезда назвала чудовищным фейком. По ее мнению, очень странно, что канадская бизнесвумен, имея большие деньги и возможности для лечения за границей, скоропостижно скончалась после свадьбы с Прохором Шаляпиным.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Исполнительница выдвинула версию, что жена певца могла срежиссировать свою смерть из-за финансовых проблем. "Никому не напоминает детективный сюжет?", – поинтересовалась Наталья Штурм у фолловеров. Она предположила, что Татьяна Дэвис могла пойти на отчаянный шаг и сменить имя, фамилию и внешность, чтобы уйти в тень.

Некоторые россияне согласились с мнением звезды. При этом большинство подписчиков все же пришли к выводу, что разыграть собственную смерть в современном мире очень сложно. Сам Прохор Шаляпин тоже отреагировал на пост коллеги. Он спросил Наталью Штурм, зачем она пишет подобные вещи.

Отметим, что исполнитель убит горем и в последние дни публикует трогательные кадры с женой в соцсетях. Прохор Шаляпин заверил, что всегда будет любить свою умершую избранницу. Как писали "Дни.ру", Татьяна Дэвис заболела коронавирусом почти сразу после свадьбы и вскоре скончалась в больнице. Напомним, ранее адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что Прохор Шаляпин сможет запросто получить состояние покойной супруги.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 11:56 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

...
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тут писали,что на его имя в Москве Татьяной куплено несколько квартир и оформлено на прошу-андрюшу,вот интересно,это теперь его квартиры ? если квартиры теперь его,так недолго он будет горевать...но никогда не было такого,вроде, человек умер,а ощущения обмана есть и многие тоже не верят...
Леонора Варламова
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Простите! А была ли, вообще, жена эта? Изначальная фальш про псевдо-свадьбу и виртуальную невесту. Если невеста- выдуманная, то и хоронить её не жалко. Завтра Прохор новую невесту придумает. Больной деревенский петушок. Как певец- никто, как жених- нетрадиционной ориентации. Полудурок- одним словом.
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