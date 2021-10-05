"Ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у него нет": Кравец о мифической жене Шаляпина

"Вся эта история с коротким браком Прохора Шаляпина напомнила мне 40-дневное замужество яхтсмена Юрия Фирсова на певице Валентине Легкоступовой, – говорит Кравец. – Разница только в том, что Валечка умерла на самом деле, тут же все представляется фикцией – от наличия невесты до факта свадьбы".
Алена удивляется, что люди ради пиара ничем не брезгуют. "Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология – лишь бы их снимали в ток-шоу, – поражена Кравец. – Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба – фикция".
По официальным данным Прохор Шаляпин был женат трижды. Но Кравец этому не верит. "Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо, – считает Алена. – Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет".
"Это смешно и нелепо, – считает Алена. – Все это были только спектакли на публику. Он обожает шумиху вокруг себя, а поскольку творчеством шуметь не особо получается, вот и приходится выдумывать невест, любовниц жен и свадьбы".
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