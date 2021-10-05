"Ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у него нет": Кравец о мифической жене Шаляпина

В конце июля поклонники поздравляли Прохора Шаляпина с удачным браком – он женился на долларовой миллионерше Татьяне Дэвис. А в конце сентября пришла трагическая новость – красавица умерла от коронавируса. Грустная история? Но вот актриса и певица Алена Кравец полагает, что речь о драме, о фарсе и комедии.

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