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Шоу-бизнес
"Ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у него нет": Кравец о мифической жене Шаляпина

"Ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у него нет": Кравец о мифической жене Шаляпина

В конце июля поклонники поздравляли Прохора Шаляпина с удачным браком – он женился на долларовой миллионерше Татьяне Дэвис. А в конце сентября пришла трагическая новость – красавица умерла от коронавируса. Грустная история? Но вот актриса и певица Алена Кравец полагает, что речь о драме, о фарсе и комедии.
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"Вся эта история с коротким браком Прохора Шаляпина напомнила мне 40-дневное замужество яхтсмена Юрия Фирсова на певице Валентине Легкоступовой, – говорит Кравец. – Разница только в том, что Валечка умерла на самом деле, тут же все представляется фикцией – от наличия невесты до факта свадьбы".

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Алена удивляется, что люди ради пиара ничем не брезгуют. "Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология – лишь бы их снимали в ток-шоу, – поражена Кравец. – Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба – фикция".

Фото: личный архив Прохороа Шаляпина

По официальным данным Прохор Шаляпин был женат трижды. Но Кравец этому не верит. "Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо, – считает Алена. – Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет".

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Публикация от Alena Kravets (@kravetsalena)

"Это смешно и нелепо, – считает Алена. – Все это были только спектакли на публику. Он обожает шумиху вокруг себя, а поскольку творчеством шуметь не особо получается, вот и приходится выдумывать невест, любовниц жен и свадьбы".

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Фото: личный архив Прохороа Шаляпина
Автор: 5 октября 2021, 15:35
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комментарии

Ответить:

гость
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Ого! Первое адекватное суждение от Кравец. Хотя сама не тянет на жену богача. Истинные жёны богатых мужчин не будут принимать участие в низкопробных шоу с привлечением мужей-олигархов. Одним словом - Сукины дети.
Мисс Божена
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"...актриса и певица Алена Кравец"
Перестаньте издеваться над больной Алёной. Она читает такую чушь и верит в это. Нет бы, посочувствовать больной женщине, а вы ей делаете всё больнее и больнее. Психические расстройства у немолодой женщины, с помощью ваших дифирамбов, могут привести её к суициду. Поберегите Алёну! Она нам для опытов понадобиться
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