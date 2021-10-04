"Боже, только не это, девочка моя!": Лель умоляет несовершеннолетнюю дочь не совершать ошибку

На музыкальный фестиваль "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина" певица Катя Лель прилетела с 12-летней дочерью Эмилией Кузнецовой. О наследнице с ней и поговорил корреспондент "Дни.ру" за кулисами праздника.

"Эмилия – личность творческая, – улыбается Катя. – Она учится на фортепианном отделении музыкальной школы имени Кабалевского, куда сама пошла и поступила без моей помощи. Хотя я ее от этого шага отговаривала".

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Лель уверена, что занятие музыкой – тяжелый труд. "Этому надо уделять много времени, сидеть за инструментом, когда твои друзья гуляют на улице, – пояснила Катя. – Эмилия усидчивая, но по шесть часов в день, как я в свое время, не занимается – посидела пять минут и уже все выучила. Она – очень активная и стремительная в этом отношении".

Путь Кати Лель на сцену был тернистый – начинала бэк-вокала у Лещенко. Но вот хочет ли она, чтобы по этой дороге теперь шла наследница. "Она, как и мама, хочет быть певицей, причем заявила мне это еще в 2,5 года, - пояснила артистка. – А я уже тогда сказала ей, что это очень сложная профессия. "Боже, только не это, девочка моя!" – умоляла я ее. "Мама, но ты же поешь!" - заявила она мне в ответ.

По словам Кати, ее звездность дочери не мешает. "Эмилия об этом молчит и не козыряет, – заверила Лель. – Правда, вначале ее очень удивляло повышенное внимание ко мне. "Мама, почему тебя все знают?" – удивлялась я. А я поясняла, что заслужить признание и уважение людей – это колоссальный труд".

Мало кто знает, что крестная мать Эмилии – сенатор Людмила Нарусова, мама телеведущей Ксении Собчак. "Жизнь нас свела с ней, в какие-то очень серьезные истории моей жизни Людмила Борисовна неожиданно появлялась рядом, – говорит Лель. – Когда я ждала ребенка, Нарусова вдруг сказала мне "А давай ты родишь 8 апреля?" Мол, цифра 8 означает бесконечность. И именно 8-го я родила!"

"Я всегда ставлю Людмилу Борисовну в пример дочери, – продолжает Катя. И дочь относится к ней очень волнительно и уважительно. А Нарусова всегда интересуется делами Эмилии, дарит ей подарки".