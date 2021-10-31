Новоиспеченный отец Тарасов впервые показал сына

Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз.

29 октября у футболиста и его жены Анастасии Костенко родился третий ребенок. У пары уже есть две дочки Милана и Ева, но пара всегда мечтала еще и о мальчике. Сегодня Дмитрий впервые показал новорожденного подписчикам своего блога. Известно, что малыша назвали Алексеем.

На видео, которое опубликовал Тарасов, видно, как он берет ребенка с каталки, обнимает, а потом меняет памперс. Анастасия все время находится рядом, на ее лице видно неподдельное счастье.

Поклонники звездной пары тут же бросились поздравлять родителей. "Поздравляю вас, счастье!", "Какое это счастье. Здоровья вашей прекрасно семье", "Глядя на вас мне тоже хочется за третьим", "Очень трогательно, до слез аж", "Дмитрий самый лучший отец (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не скрывали эмоций подписчики.

Ранее в Сети появились слухи о разводе Анастасии и Дмитрия. Сплетни очень задели модель и она решила спровоцировать скандал сама. Девушка удалила мужа из подписок в своем блоге, после чего раскритиковала СМИ и обвинила в распространении ложной информации.

Поклонники решили, что беременной женщине стало скучно, поэтому она устроила провокацию. Сейчас Анастасии не до сплетен, она теперь мать троих детей.