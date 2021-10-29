Теперь все: Тарасов выгнал из дома беременную Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов попрощался с женой. Анастасия Костенко будет жить отдельно.

Вот уже несколько дней Дмитрий Тарасов не находит себе места. Это неудивительно, ведь его супруга вот-вот родит третьего ребенка. Согласно прогнозам, дитя должно появиться на свет 29 октября. Футболист решил с самого утра отправить Анастасию Костенко в роддом, чтобы подготовиться к знаменательному событию. Теперь все — отложить роды не получится.

Беременной даме было непросто расставаться с маленькими дочерями надолго. Дмитрий Тарасов снял для "Инстаграм" прощальное видео. Дети окружили ее у дверного порога, не желая разлуки. Анастасия Костенко долго не могла набраться решимости, чтобы выйти из дома. Так что муж осторожно выгнал ее, пользуясь настойчивыми призывами.

Спортсмен объяснил детям, что вернется домой через несколько часов, а вот мама прибудет нескоро. Несколько дней Анастасия Костенко поживет в роддоме, как этого требуют обстоятельства. Дмитрий Тарасов пригласил поухаживать за дочерьми няню и бабушку, чтобы девочки были под надежным присмотром.

Напомним, футболист впервые стал отцом, когда состоял в отношениях с Оксаной Пономаренко. В 2009 году на свет появилась его наследница Ангелина, сейчас она подросток. Двое других детей Дмитрию Тарасову принесла уже Анастасия Костенко. Модель увлеклась ролью матери, поэтому на достигнутом не остановилась.