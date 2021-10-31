"Губошлепка": Боня пожаловалась на комплексы

Виктория Боня вспомнила неприятный случай из детства.



Популярная во всей России телеведущая Виктория Боня, создавшая и запустившая недавно свой курс по развитию самооценки для женщин, оказывается, раньше и сама страдала от комплексов, от которых долго не могла избавиться.

Так, ведущая поделилась в инстаграм своей детской фотографией и вспомнила неприятный случай, связанный с ней. Оказалось, что Боня прекрасно помнит тот день, когда был сделан снимок. Она призналась, что когда вошла в фотостудию, первое, о чем она подумала – о том, что нужно поджать губы, так как многие называли ее "губошлепка".

Виктория успокоила поклонников, подтвердив, что родители ее всячески поддерживали и старались не только не внушать ей новые комплексы, но и избавиться от старых, связанных с пухлыми от природы губами и смуглым цветом кожи. Так, мама и папа убеждали дочь в том, что ее внешние особенности – это не минус, а преимущество.

Сейчас же, как признается сама Боня, она полностью уверена в себе и в своей внешности и больше не переживает по тем вопросам, которые сильно волновали ее в детстве. Ведущая даже запустила онлайн-курс для женщин, которые также не чувствуют уверенности в себе и переживают из-за различных комплексов.

Недавно Боня даже получила награду за "лучший развивающий курс для женщин 2021".