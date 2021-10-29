"Мужчины не дотягивают": Питавшаяся с помойки Боня плюнула в своих кавалеров

Популярная брюнетка Виктория Боня до сих пор не замужем. Она встречает кавалеров не ее уровня.

Звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня более шести лет жила в гражданском браке с бизнесменом Алексом Смерфитом, но в 2017 году пара рассталась. С тех пор светская львица так и не смогла найти партнеру замену. Теледива не вышла замуж, потому что поставила для ухажеров высокую планку.

Недавно знаменитость участвовала в шоу "Звезды в Африке", где ей приходилось есть бульон, который сварили на выброшенной в помойку косточке. Брюнетка вынесла по-настоящему сложные испытания, попав в дикие условия. Однако контакт с неприятными насекомыми, грязь, голод и лишения не испортили ее самооценку. Вернувшись с проекта домой, Виктория Боня унизила современных мужчин.

Знаменитость образно плюнула в потенциальных кавалеров, заявив, что им не по зубам. Теледива назвала критерии, по которым сортирует кандидатов на сердце. Звезда может принять в свою жизнь лишь такого человека, который будет соответствовать ее взгляду на жизнь и силе ее характера. "Очень многие мужчины не дотягивают до этих параметров", — заявила Виктория Боня.

Брюнетка сообщила, что сам факт замужества ей неинтересен. Для женщины важна не свадьба, а подходящий партнер рядом. Сейчас Виктория Боня терпеливо ждет подходящего избранника. "Я хочу для себя самого достойного мужчину в этом мире", — уточнила теледива.