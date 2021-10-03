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Шоу-бизнес
Шаляпин подписал брачный контракт перед смертью жены

Шаляпин подписал брачный контракт перед смертью жены

42-летняя жена Прохора Шаляпина умерла от последствий коронавируса. Оказывается, перед свадьбой супруги подписали брачный контракт.
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Татьяна Дэвис, на которой скандальный певец женился буквально пару месяцев назад, скоропостижно скончалась в больнице. Американская миллионерша заболела COVID-19, сначала она лечилась на дому, но из-за ухудшения состояния ее госпитализировали. В итоге женщина была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Она умерла, не приходя в сознание.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

О смерти супруги Прохор сообщил в своем блоге. Подписчики пожелали ему сил и мужества. Правда вскоре после трагического известия артиста стали обвинять в мошенничестве, свадьбу называли фейком, а потом и смерть. Однако выяснилось, что свадьба была настоящей. Свидетель со стороны жениха рассказал, что перед бракосочетанием Татьяна попросила Шаляпина подписать брачный контракт. Владелица адвокатских контор в Канаде предоставила документ на 150 страниц, в котором были оговорены все права и обязанности супругов.

Наличие контракта означает, что Прохор моджет претендовать только на то, что изначально полагалось ему по соглашению. Хотя на днях музыкант вовсе отказался от наследства. Его мама сообщила, что семья не планирует никаких действий в сторону состояния покойной, а все ее деньги достанутся ее родителям.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
3 октября 2021, 13:50 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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