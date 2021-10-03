На каждом фото разная: россияне раскритиковали Долину за постоянный фотошоп

Народная артистка в последнее время очень сильно изменилась. Она похудела и стала выглядеть значительно моложе. Поклонники заподозрили неладное, когда на разных фото Лариса Александровна стала выглядеть совсем по-разному. Многие даже стали отмечать, что 66-летняя певица выглядит моложе своей 38-летней дочери.
Естественно, артистку стали упрекать в чрезмерном увлечении ретушью, из-за которой на всех фото лицо выглядит по-разному. "Ведет себя как подросток, с этими фотошопами..Лживо!", "Каждой фотке разная, но ставлю лайк за умение фотошопить", "Сколько же здесь фотошопа (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали недоброжелатели.
Однако Лариса Долина не обращает внимания на гневные комментарии. Она продолжает появляться в соцсетях, позировать на фото вместе с дочерью. Кстати, в "Инстаграме" Ангелины подписчики значительно более лояльны. Они восхищаются звездой всея Союза и осыпают ее комплиментами.
Последнее время Долина постоянно появляется в заголовках прессы. После недавнего скандала с тиктокершей Валей Карнавал про Народную артистку не говорит только ленивый. Алексей Чумаков даже решил нарисовать карикатуру на Ларису Александровну, которую разместил в своем блоге.
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