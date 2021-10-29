Появилась информация о романе Киркорова с мужчиной

Представительница артиста отметила, что Филипп Киркоров прибыл на мероприятие с блогером Давой как номинант. Она напомнила, что певец на протяжении многих лет приезжал туда с другими исполнителями: Ани Лорак, Анастасией Стоцкой и Машей Распутиной.
Успенская добавила, что информация о любовных отношениях звезд – домыслы. "Они не пара", – заявила пиар-директор Филиппа Киркорова. По ее словам, музыканты выглядели как импозантные красивые мужчины в смокингах, в весь эпатаж – составляющая шоу.
Напомним, на премии МУЗ-ТВ летом этого года Филипп Киркорова и экс-возлюбленный Ольги Бузовой окружили себя полуобнаженными накачанными красавцами. Поступок бывшего мужа Примадонны и экс-жениха Ольги Бузовой до сих пор вызывает вопросы.
Как писали "Дни.ру", против канала МУЗ-ТВ составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. СМИ грозит штраф до миллиона рублей и запрет на вещание до 90 дней. Заседание уже назначено на 17 ноября в Басманном районном суде столицы.
Ранее Давид Манукян говорил, что ему плевать на то, что о нем подумают. А на "Новой волне" он появился уже без Филиппа Киркорова, чтобы "не бесить народ".
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