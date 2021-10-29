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Шоу-бизнес
Появилась информация о романе Киркорова с мужчиной

Появилась информация о романе Киркорова с мужчиной

После скандального появления Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном на премии МУЗ-ТВ в Сети и СМИ поползли слухи об их якобы страстном романе. Пиар-директор короля российской эстрады Екатерина Успенская расставила все точки над "i".
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Представительница артиста отметила, что Филипп Киркоров прибыл на мероприятие с блогером Давой как номинант. Она напомнила, что певец на протяжении многих лет приезжал туда с другими исполнителями: Ани Лорак, Анастасией Стоцкой и Машей Распутиной.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Успенская добавила, что информация о любовных отношениях звезд – домыслы. "Они не пара", – заявила пиар-директор Филиппа Киркорова. По ее словам, музыканты выглядели как импозантные красивые мужчины в смокингах, в весь эпатаж – составляющая шоу.

Напомним, на премии МУЗ-ТВ летом этого года Филипп Киркорова и экс-возлюбленный Ольги Бузовой окружили себя полуобнаженными накачанными красавцами. Поступок бывшего мужа Примадонны и экс-жениха Ольги Бузовой до сих пор вызывает вопросы.

Как писали "Дни.ру", против канала МУЗ-ТВ составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. СМИ грозит штраф до миллиона рублей и запрет на вещание до 90 дней. Заседание уже назначено на 17 ноября в Басманном районном суде столицы.

Ранее Давид Манукян говорил, что ему плевать на то, что о нем подумают. А на "Новой волне" он появился уже без Филиппа Киркорова, чтобы "не бесить народ".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2021, 19:51 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

комментарии

Ответить:

..
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Все правильно ,одни геи и любители этих тварей,надо для полной картины предоставить фото пьяной бузовой в гей клубе ,как эта тварь возбуждает специально мерзких гадов ,принимая развратные позы на сцене ,а потом падает на руки возбужденных зрителей,что начинают её лапать,а эта рада такому вниманию ,ведь только они выдерживают её отвратное "пениеВот таких как бузова на МУЗ ТВ не надо допускать,она тоже может что то выкинуть,у неё с головой беда если она считает всё развратное пошлое нормой и сама приходит шваль в голом платье ,больше нечем привлечь внимание ,что
...Гость.
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Когда же Нарская трепушка, успокоится ,уже третья статья на эту тему ВСЕ ВСЁ уже читали,знают, навязывает идиотскую писанину,некуда просунуть , так здесь хоть копеечку получить за сплетни ,что нового хотели сообщить? ,лучше ничего не писать ,чем такую ерунду Или опять КАК всегда заказуха от пиарщика ,бузовой ,никак успокоиться не может ,,как ублажить её,Для бузовой вылить грязь 💩 ,на всех кто справедливо расстался с ней,это самое любимое занятие
..
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одна половина участников шоу-бизнеса уже просто до неприличия отвратные особи,а другая половина пытается к ним приблизиться... поэтому весь шоу-бизнес уже ниже плинтуса ..
Гость883472
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Само появление Киркорова, Баскова и им подобных уже бесит, и не один год! А все прилипалы типа Давы - так, мелкие сошки в большой прогнившей дыре ‘шоу-бизнеса’!)))
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