Появилась информация о романе Киркорова с мужчиной

После скандального появления Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном на премии МУЗ-ТВ в Сети и СМИ поползли слухи об их якобы страстном романе. Пиар-директор короля российской эстрады Екатерина Успенская расставила все точки над "i".

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