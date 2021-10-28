"Гей-свадьба" не прошла даром: МУЗ-ТВ может приостановить работу за пропаганду гомосексуализма

17 ноября Басманный суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении телеканала МУЗ-ТВ. Скандал начался еще летом, после премии канала, которая вызвала много вопросов.
В результате против СМИ составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Каналу грозит штраф до миллиона рублей и запрет на вещание до 90 дней.
Заседание уже назначено на 17 ноября, дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы.
Что именно стало причиной составления протокола об административных правонарушениях, пока не ясно. В пиар-службе МУЗ-ТВ сообщили в комментарии телеграм-каналу "Можем объяснить", что пока ничего не могут сказать по данному вопросу.
Напомним, в июне Роскомнадзор решил проверить эфир премии МУЗ-ТВ на предмет нарушения закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Самым ярким перфомансом премии стали звезды Филипп Киркоров и Давид Манукян, появление которых сравнили с гей-свадьбой. Также на премии фигурировали мужчины в женских платьях. Словом, все на премии напоминало сюр: от тиктокера Дани Милохина, который был в полуплатье до истерично орущей Ольги Бузовой.
Давид Манукян тогда заявлял, что ему все равно, что о нем подумают. А на "Новой волне" он появился уже отдельно от Киркорова, чтобы "не бесить народ".
Эфир транслировали с пометкой 16+ с 17:00. тогда как по рекомендациям Роскомнадзора такие видео можно показывать только в ночное время и с пометкой 18+.
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