Тарасова закидали камнями из-за наглой лжи

Дмитрий Тарасов ушел из спорта. Он даже записал видео для своих поклонников.

На днях Дмитрий Тарасов шокировал всю общественность. Футболист сообщил, что приостанавливает свою спортивную деятельность. Он объяснил это тем, что его жена ждет третьего ребенка, и он хочет быть вместе с супругой в такие важные для семьи моменты. Напомним, что у влюбленных уже есть две дочки.

Поклонники сразу же начали гадать, чем займется спортсмен после того, как решил забросить свою карьеру. Оказалось, Тарасов не уходит из футбола, просто теперь он будет радовать фанатов, играя за команду любителей.

ФК "На спорте" – это команда, которая состоит из знаменитых артистов: Егора Шипа, Дани Милохина, T-Killah и многих других. Актеры, певцы, юмористы и блогеры тепло приняли в свой коллектив футболиста. Они были рады, что теперь их команда стала намного сильнее.

Не все, правда, смогли найти в этой новости что-то положительное. Некоторые фанаты посмеялись над тем, что экс-супруг Бузовой закончил профессиональную карьеру, так ее и не начав.

"А она (карьера) разве начиналась?", " Правильный выбор,начни карьеру шашлычника (дрова – это твоё)", "Правильно, Димон, футбол это не твоё. Ждём симпл димпл , я банан банан , ну и очередной марафон , будешь инфоцыганом", "Может, хватит карьерные неудачи прикрывать семьёй?", "Уходить надо вовремя. В твоём случае это надо было сделать давно", – не сдежались хейтеры.

Муж Анастасии Костенко никак не ответил на комментарии. Видимо, звезда уже привыкла к негативу в свою сторону. Напомним, что с большим количеством ненависти он столкнулся, когда развелся со знаменитой телеведущей.