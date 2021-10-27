Беременная Костенко бьется в истерике после слов о разводе с Тарасовым

Недавно в личном блоге Анастасии Костенко произошли внезапные перемены. Модель избавилась от мужа в перечне подписок, убрала из профиля его фамилию, а фанатам показала трогательный текст о предательстве. Взволнованный народ решил, что беременная звезда разводится с Дмитрием Тарасовым, о чем и написали многие СМИ.
Однако выяснилось, что модель намеренно спровоцировала слухи о семье, а отказываться от супруга она совсем не собирается. Из-за массовых подозрений и новостей о личной жизни Анастасия Костенко закатила истерику. Она в пух и прах разнесла сетевые издания, обвинив их в распространении недостоверной информации.
Вероятно, звезде стало скучно накануне родов, поэтому она решила плести интриги. Но за разжигание сплетен Анастасия Костенко все-таки поплатилась. Теперь "Инстаграм" запрещает ей вернуть фамилию мужа Дмитрия Тарасова. По правилам платформы, изменения персональных данных возможны не чаще одного раза в 30 дней.
Напомним, Дмитрий Тарасов женился на Анатасии Костенко после расставания с Ольгой Бузовой. Молодая супруга родила ему двоих детей, а сейчас собирается произвести на свет уже третье чадо. Из-за семейных трудностей футболист решил покончить с профессиональной карьерой на неопределенный период.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?