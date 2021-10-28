Гулять и наслаждаться женщинами: раскрыта подноготная Тарасова после слухов о разводе

Модель сперва изменила данные о себе в личном блоге, а затем и вовсе опубликовала неоднозначный пост. Беременная женщина намекнула на трудности в отношениях с Дмитрием Тарасовым. СМИ тут же принялись публиковать статьи с громкими заголовками, многие вспомнили историю Ольги Бузовой. Однако позднее все изменилось.
Супруга спортсмена вдруг опровергла собственные слова. Она указала, что все написанное ранее было лишь проверкой. Она решила доказать, что общественное мнение формируется крайне быстро и одно слово, сказанное в Сети, меняет все. Анастасия указала, что в их семье все хорошо и спокойно.
Охарактеризовать поведение Дмитрия Тарасова решилась физиогномист Елена Мифф. Она отметила, что возлюбленные похожи друг на друга, а потом их чувства так сильны. При этом спортсмен слишком сильно любит женщин, а они отвечают ему тем же. "Гулять будет", – заявила эксперт. Она подчеркнула, что знаменитости важно быть желанным и популярным у представительниц прекрасного пола.
При этом Елена убеждена, что свою жену Дмитрий Тарасов и правда любит. Психолог Катерина Рублева добавила, что беременные женщины часто страдают из-за различных страхов. Так, именно в этот непростой период женщины особенно подвержены депрессиям.
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