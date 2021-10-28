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Шоу-бизнес
Гулять и наслаждаться женщинами: раскрыта подноготная Тарасова после слухов о разводе

Гулять и наслаждаться женщинами: раскрыта подноготная Тарасова после слухов о разводе

На днях Анастасия Костенко серьезно напугала общественность. Она заявила о предательстве супруга.
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Модель сперва изменила данные о себе в личном блоге, а затем и вовсе опубликовала неоднозначный пост. Беременная женщина намекнула на трудности в отношениях с Дмитрием Тарасовым. СМИ тут же принялись публиковать статьи с громкими заголовками, многие вспомнили историю Ольги Бузовой. Однако позднее все изменилось.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Супруга спортсмена вдруг опровергла собственные слова. Она указала, что все написанное ранее было лишь проверкой. Она решила доказать, что общественное мнение формируется крайне быстро и одно слово, сказанное в Сети, меняет все. Анастасия указала, что в их семье все хорошо и спокойно.

Охарактеризовать поведение Дмитрия Тарасова решилась физиогномист Елена Мифф. Она отметила, что возлюбленные похожи друг на друга, а потом их чувства так сильны. При этом спортсмен слишком сильно любит женщин, а они отвечают ему тем же. "Гулять будет", – заявила эксперт. Она подчеркнула, что знаменитости важно быть желанным и популярным у представительниц прекрасного пола.

При этом Елена убеждена, что свою жену Дмитрий Тарасов и правда любит. Психолог Катерина Рублева добавила, что беременные женщины часто страдают из-за различных страхов. Так, именно в этот непростой период женщины особенно подвержены депрессиям.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 13:30 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

комментарии

Ответить:

...гость
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Лили Иваненко
Насколько конченными стали женщины, раз могут позарится на этого уродца. Мордочка, как у Гуэплена.
но что то уродка бузова его не может забыть ,зачем так возмущаться внешностью ,вам он не нравится ,а эта <цензура> бузова сохнет до сих пор
Лили Иваненко
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Насколько конченными стали женщины, раз могут позарится на этого уродца. Мордочка, как у Гуэплена.
.
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Когда эта тварь бузова перестанет заставлять своих людишек из команды шпионить за тарасовыми и какие то вытаскивать тупые сведения ,раздутые только этими тварями людьми бузовой ,чтобы эту <цензура> порадоввать Что же вы мерзкие людишки так стараетесь для <цензура>,боитесь потерять комушку ,не плохо устроились гады Даже открыто пишите что фанаты будут ликовать ,что вы за чмо рады когда кому то плохо,а твари проситутки,<цензура> хорошо ,ублажая эту мерзость новостями ,что у других какие то проблемы
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