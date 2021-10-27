Беременная Костенко намекнула на развод с Тарасовым: Хорошие новости для Бузовой

Беременная третьим ребенком модель Анастасия Костенко удалила мужа из соцсетей.

У футболиста Дмитрия Тарасова от первого брака есть 11-летняя дочь Ангелина. Первой его женой была Оксана Пономаренко. Отношения продлились недолго — с 2008 года по 2012. Потом у футболиста был роман с Ольгой Бузовой, который ни к чему не привел. Сейчас его жена Анастасия Костенко готовится родить ему сына. Это будет третий ребенок в семье и четвертый для Тарасова.

Анастасия Костенко активно ведет свой микроблог "Инстаграм" и охотно рассказывает поклонникам о всех событиях в жизни звездной семьи. В последнее время фанаты заметили, что она неохотно говорит о муже, Дмитрие Тарасове. Стали появляться слухи о том, что брак Костенко и Тарасова трещит по швам.

Фанаты заметили, что накануне родов Костенко отписалась от мужа в "Инстаграм", а также удалила фамилию супруга в своем профиле. Кроме того, в своем разделе "Сторис" 27-летняя Анастасия начала выкладывать душераздирающие сообщения о предательстве близкого человека. По словам Костенко, нет ничего хуже одиночества рядом с близким человеком. После таких слов поклонники уверены – пара разводится.

"Хорошие новости для Бузовой", – пишут фолловеры.