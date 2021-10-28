Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву

73-летняя народная артистка стала гостьей программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, где рассказала горькую правду о супружестве с Евгением Жариковым. Известный киноактер ушел из жизни в 2012-ом году. Все это время считалось, что мужчина умер от рака, однако Наталья Гвоздикова думает иначе.
Актриса поделилась откровениями, которые шокировали ведущую шоу Леру Кудрявцеву. Гвоздикова уверена: во всем виновата любовница – именно она свела мужчину в могилу. Еще в 90-ых годах муж Гвоздиковой закрутил роман с журналисткой Татьяной Секридовой. Внебрачная связь Жарикова продолжалась более пяти лет и принесла ему двоих детей.
После того, как адюльтер Жарикова стал достоянием общественности, мужчина прекратил эти отношения. Его супруга была безутешна, но на развод так и не подала. Хотя сама Секридова, судя по всему, ожидала другого. Гвоздикова призналась Кудрявцевой, что любовница требовала от Жарикова раздела имущества с законной супругой и хотела получить денег. Однако народная артистка не стала выгонять мужа и была с ним до конца.
Полный выпуск программы "Секрет на миллион" с откровениями Натальи Гвоздиковой зрители смогут увидеть в ближайшее воскресенье – 31 октября.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера.
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