"Я боюсь": Смерть схватила измученного Куценко за горло

Популярный актер Гоша Куценко достиг точки невозврата. Его здоровье дало слабину.

В октябре 2021 года Гоша Куценко стал очередной жертвой опасного вируса COVID-19. Оказавшись в клинике, артист осознал близость кончины — смерть схватила его за горло. Звездный мужчина заявлял поклонникам, что этот коварный недуг стал наиболее тяжелым из всех, что были в его судьбе. И хотя болезнь отступила, Гоша Куценко уже не может беззаботно прожигать жизнь, ведь время неумолимо течет, а дни неизбежно сочтены.

"Я боюсь думать, что это была черта смерти. Но скажу откровенно, я понял, что она существует", — цитирует артиста Пятый канал. По словам звезды фильма "Антикиллер", размышления о кончине довольно полезны — позволяют сэкономить выделенное свыше время и помогают настроиться на нужный лад.





Как считает артист, лучше быть морально готовым к смерти, чем подпитывать страх перед неотвратимым, когда придет черед умирать. Так что звездный мужчина твердо решил работать над внутренним миром и готовиться к жизненному финалу. "Даже если очень страшно, нужно найти в себе силы не бояться", — полагает Гоша Куценко.



При этом актера волнует не только собственный итог, но и перспективы всего человечества. Он возлагает большие надежды на молодое поколение. Гоша Куценко уверен, что уже через десять лет коренным образом изменится образ мышления россиян.