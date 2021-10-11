"Для отключения мыслей": почему Гордон постоянно меняет жен

Александр Гордон дал интервью, в котором рассказал, что часто выпивает. Его поведение проанализировал психолог Ольга Сидорук.

Не так давно Александр Гордон дал интервью, в котором честно рассказал про алкогольную зависимость. Оказалось, телеведущий пьет даже на студии перед тем, как выйти в кадр.

Информация про зависимость бывшего супруга Екатерины Гордон тут же разлетелась по интернету. Ведущий "Мужского/женского" оправдался тем, что сильно устал.

"Алкоголь является следствием более глубокой проблемы – одиночества, которое человек пытается спрятать за огромным потоком работы и допингами, для «отключения мыслей», – высказалась Ольга Сидорук.

Также, по словам специалиста, постоянные расставания говорят о том, что человек не может находится в одиночестве. Алкоголь относится туда же – человеку с собой некомфортно.

"Многочисленные браки и разводы – признак того, что человек не может быть один. Ему постоянно нужен кто-то, кто заполнит внутреннюю пустоту, следствие детских травм, которые не проработаны до данного момента. Зачастую такой человек выступает абьюзером в отношениях, поэтому они и рушатся. Сам он этого не признает и очень болезненно переживает разрыв, но как правило, совсем не долго, стараясь сразу же уйти в новые отношения, для внутреннего спокойствия" – объяснил психолог.

Видимо, Гордон тяжело переживал каждый свой развод. Напомним, что он был женат четыре раза.

"Ищет другие способы заглушить боль – уход в работу с головой, алкоголь и прочие зависимости. Это помогает не чувствовать себя одиноким и несчастным", – заключила Сидорук.