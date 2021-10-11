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Шоу-бизнес
"Для отключения мыслей": почему Гордон постоянно меняет жен

"Для отключения мыслей": почему Гордон постоянно меняет жен

Александр Гордон дал интервью, в котором рассказал, что часто выпивает. Его поведение проанализировал психолог Ольга Сидорук.
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Не так давно Александр Гордон дал интервью, в котором честно рассказал про алкогольную зависимость. Оказалось, телеведущий пьет даже на студии перед тем, как выйти в кадр.

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 Александр Гарриевич Гордон

Александр Гарриевич Гордон телеведущий, режиссер

Информация про зависимость бывшего супруга Екатерины Гордон тут же разлетелась по интернету. Ведущий "Мужского/женского" оправдался тем, что сильно устал.

"Алкоголь является следствием более глубокой проблемы – одиночества, которое человек пытается спрятать за огромным потоком работы и допингами, для «отключения мыслей», – высказалась Ольга Сидорук.

Также, по словам специалиста, постоянные расставания говорят о том, что человек не может находится в одиночестве. Алкоголь относится туда же – человеку с собой некомфортно.

"Многочисленные браки и разводы – признак того, что человек не может быть один. Ему постоянно нужен кто-то, кто заполнит внутреннюю пустоту, следствие детских травм, которые не проработаны до данного момента. Зачастую такой человек выступает абьюзером в отношениях, поэтому они и рушатся. Сам он этого не признает и очень болезненно переживает разрыв, но как правило, совсем не долго, стараясь сразу же уйти в новые отношения, для внутреннего спокойствия" – объяснил психолог.

Видимо, Гордон тяжело переживал каждый свой развод. Напомним, что он был женат четыре раза.

"Ищет другие способы заглушить боль – уход в работу с головой, алкоголь и прочие зависимости. Это помогает не чувствовать себя одиноким и несчастным", – заключила Сидорук.


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Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 октября 2021, 13:23 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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