"Пошляк и вонючка": известная ведущая плюнула в лицо развалившемуся алкашу Гордону

Документальный фильм Любови Аркус "Кто тебя победил никто" об Алле Демидовой и о времени, которое ушло, показанный на Первом канале, вызвал большой резонанс. Но многие зрители были возмущены, что демонстрировали его в программе человека с не самой благопристойной репутацией...

Радиоведущая и актриса Ксения Ларина на своей странице в социальных сетях написала ночью в сердцах: "Спасибо Первому каналу и Константину Эрнсту за этот показ! Бухается в ноги ему вся русская интеллигенция. Но какого х**** (цензура – Прим. ред.) она бухается в ноги пошляку и вонючке Гордону?!"

Ведущему "Закрытого показа" досталось на орехи. "Вот он сидит на подиуме, развалившись, и чего-то там через губу вещает про Аллу Демидову и Любу Аркус. Строит из себя киноведа и философа. И перед ним в ряд сидит русская интеллигенция навытяжку и с трепетом и волнением отвечает на его сраные вопросы. Люди, вы ох*** (цензура – Прим. ред.)!"

Интересно, что в исконном варианте поста Ларина была куда более жестока и резка в оценках. Сначала назвала Гордона "абсолютной конченной мразью", потом поменяла на "грязную тварь". Но, видимо, остыв под утро, все оскорбления, которые так любит отпускать русская интеллигенция, убрала.

Напомним, несколько дней назад Александр Гордон на всю страну признался в алкогольной зависимости. "Я зашел в тупик, в котором не могу винить ни ковид, ни постковид, ни сложный график, – заявил ведущий. – Выход из этого тупика я нашел самый скверный – алкоголь. Причем дошло до того, что я мог пить записях программы, что, конечно, непрофессионально и совершенно недопустимо. Было время, было время выдохнуть, подумать и обратиться за помощью. За помощью к лучшим специалистам, которые, по совместительству, являются еще экспертами наших программ. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять. Поэтому убежден, что этот, довольно сложный период моей жизни, остался в прошлом".