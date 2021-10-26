Барецкий спровоцировал серьезное ДТП с ребенком на МКАДе: Машина смялась

Барецкий на полном ходу протаранил такси на МКАД в районе съезда на Ленинградский проспект в сторону Химок. В результате аварии пострадал ребенок. Музыкант не стал отрицать свою вину в произошедшем и заявил, что отвлекся за рулем.
В беседе с журналистами Стас Барецкий рассказал, что двигался на полном ходу по шоссе на своем автомобиле BMW и случайно отвлекся. В этот момент произошло столкновение с другой машиной, сообщает Life.
После столкновения на МКАДе образовался затор. В результате аварии пострадал ребенок и сам Барецкий. Он собирается обратиться к медикам.
"Моя машина смялась. Я полностью виноват. В такси сидел ребенок и его отец, ребенок сильно пострадал, сейчас его везут в больницу", — сказал Барецкий.
Шоумен отметил, что надеется на лучшее. Подробности инцидента устанавливаются.
Ранее российская телеведущая и блогер Ксения Собчак угодила в смертельное ДТП. Она ехала в качестве пассажира автомобиля, водитель которого выехал на встречную полосу и врезался в другой транспорт. Один человек погиб. Авария вызвала резонанс в обществе, так как Собчак почти сразу после ДТП покинула место происшествия и отправилась в аэропорт.
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